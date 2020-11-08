صندوق إعادة إعمار شرق السودان يدعو لإكمال المشاريع

دعا اللواء معاش ابو محمد جعفر ونتك المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار شرق السودان مجلس الوزراء ووزارة المالية الى الايفاء بتوفير المبالغ من المانحين لاكمال مشاريع الشرق حسب الاتفاق المبرم مع الصندوق وقال في منبر الحاكم نيوز الذي استضافه الاحد بفندوق براديس بالخرطوم ان لدى الصندوق العديد من المشاريع المجازة والجاهزة وان التمويل المخصص لها محدد غير ان ما ينقصها هو الاسراع في تنفيذها خاصة وانها مشاريع تخدم مواطن المنطقة.

واشار الى ان الولايات الشرقية عانت من التهميش طيلة الفترات السابقة مضيفا أن رئيس وزراء النظام السابق أصدر قرارا بحل الصندوق وهو جزء من اتفاقية شرق السودان وكان قرار غير موفق، الا ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعاد الصندوق وهو أمر جيد لضرورة استمرار مشاريع التنمية التي بدأها الصندوق وشكر ابومحمد دولة الكويت والصناديق العربية والتمويلية لوقفتها مع الشرق، وأكد أنهم منذ أن استلموا إدارة الصندوق عكفوا على دراسة المشاريع المتوقفة والمستمرة وبعض منها طرق قارية، وأعلن أن الصندوق يواجه مشكلة انه غير تابع للمجلس السيادي أو مجلس الوزراء، لافتا الى أن الصندوق كان في السابق يتبع لرئاسة الجمهورية .

من جانبه قال الأمين الطاهر الأمين مساعد المدير التنفيذي للصندوق وفق ( سونا) أن لديهم مشاريع زراعية تنتظر التمويل وانهم يعملون وفق السياسات الكلية للدولة وقال مسؤول التنمية بالصندوق مصطفى ادريس أن العاملين يواجهون مشاكل عدة لم تجد الحل لذلك قرروا تصعيد الأمر حيث لم تجر معاملتهم كموظفين في الدولة، اضافة الى غياب التأمين الصحي والاجتماعي وضعف المرتبات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )