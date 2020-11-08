لاجئين أثيوبين يحتجون بالخرطوم مطالبين بحقوقهم

نظم العشرات من اللاجئين الاثيوبين احتجاجا امام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صباح اليوم للتنديد بما وصفوه بسحب الهويات بطريقة غير قانونية من قبل معتمدية اللاجئين السودانية.
وطالبوا برد حقوقهم الأساسية المتمثلة في إرجاع الهوية، (بطاقة اللجؤ) من قبل المفوضية القومية لشؤون اللاجئين وتطبيق قانون اللجؤ. جاء ذلك في وقفتهم الإحتجاجية التي أقيمت اليوم أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .
وقال أحد اللاجئين وفق (سونا) إنهم متواجدون في السودان منذ اكثر من 40 عاماً. وأضاف أنه تم سحب هويتهم بطريقة غير قانونية من قبل معتمدية اللأجئين السودانية. وقال “إن المفوضية لم تجدد بطاقة الهوية، وتم إيقافها وأصبحنا بلا هوية ومعرضين للمساءلة القانونية، والتي تصل إلى حد الغرامة خاصة أنهم محدودي الدخل لعملهم بالأعمال الهامشية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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