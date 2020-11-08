نجم الهلال أبو عاقلة يودع عمار الدمازين بكلمات مؤثرة

ودع نجم خط وسط الهلال الدولي أبو عاقلة عبد الله زميله عمار الدمازين الذي غادر كشف الفريق مشطوباً. وكتب أبو عاقلة في صفحته بـ”الفيسبوك”: (علاقة أكبر من كورة وأكثر من صداقة وإخوة، هذا هو حال كرة القدم، كلنا سنذهب ويأتي آخرون، وربما نلتقي مجدداً في مكان آخر، وسنظل كما كنا فقط ستحتلف الأماكن، لديكم الكثير، فقط ينتظركم العمل والتوفيق لإثبات ذلك.. بالتوفيق) بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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