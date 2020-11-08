المريخ يلاحق أطهر الطاهر ويطلب خدماته

كشفت مصادر أن نادي المريخ دفع بخطاب رسمي إلى نادي سموحة المصري يطلب فيه إعارة اللاعب أطهر الطاهر لمدة موسم، وذلك للاستفادة منه في البطولة الأفريقية. ووفقاً لمتابعات المصادر فإن اللجنة الفنية للمريخ أوصت بضرورة التعاقد مع اللاعب لموسم من أجل الاستعدادات للبطولة الأفريقية، خاصة وأنها تريد الدفع به كمهاجم ثاني خلف اللاعب سيف تيري بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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