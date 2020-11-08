عادت المطربة الشابة ريان الساته لاشعال السوشيال ميديا مجدداً ولكن هذه المرة بنيولوك جديد وبشكل مختلف وجد تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) أبدى عدد من الناشطين إعجابهم بالنيولوك الذي ظهرت به المطربة ريان الساته وخطفت به الأضواء،عدد من المعلقين على الصورة قالوا إن عائشة الجبل (طلقت النار) في الفنانات من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الشخصي وجعلتهن في حالة تنافس فيما بينهن. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة: ريان الساته تعود لإشعال السوشيال ميديا بنيولوك جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.