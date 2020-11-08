المريخ يحتاط بجمعة وقلق وبشير لتعويض غياب الرشيد وعجب

أشارت مصادر مقربة من نادي المريخ أن لجنة التسجيلات بالنادي وضعت حساب رحيل الثنائي رمضان عجب ومحمد الرشيد، بعد أن وقعا عقودات مع نادي الهلال.

وأشار المصدر بحسب صحيفة المواكب، إلى أن الأحمر وضع الثنائي كابتن بشير وجمعة قلق ضمن خياراته لتعويض غياب الثنائي حال ذهابهما للهلال أو إيقافهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)