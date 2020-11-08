أبو بكر مصطفى: لم نتسلم طلبات فسخ عقودات

قال أبو بكر مصطفى مقرر لجنة اللاعبين غير الهواة، أنهم في اللجنة لم يتسلموا أي طلبات من اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد وكردمان بخصوص فسخ العقد.

وكانت إرهاصات قد أشارت إلى تقدم الثلاثي بطلبات بفسخ العقد مع الهلال والخرطوم الوطني، وكان الثلاثي بحسب صحيفة المواكب، قد وقعوا عقوداً مع الناديين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)