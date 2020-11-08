إضراب العاملين بمركز غسيل الكلى بدنقلا

نفّذ العاملون بمركز غسيل وجراحة الكلى بدنقلا، إضراباً عن العمل ابتداءً من الأمس، وذلك احتجاجاً على تردي بيئة العمل وضعف الحوافز.
ووصل عدد من المرضى المداومين والمبرمجين للغسيل، بينهم أطفال إلى المركز أمس، ولم يجدوا العاملين، وهم يعانون من السموم التي يحملونها، وناشدوا جهات الاختصاص بالتدخُّل العاجل لإنقاذهم.
وكشف أحد العاملين بحسب صحيفة الصيحة، عن تقاضي العامل (75) جنيهاً في اليوم لا يكفي لتناول وجبة الفطور، مع توقف عربة الترحيل الوحيدة بالمركز، وأضاف بأنّهم توقّفوا عن العمل لعدم جدية وزارة الصحة في التعامُل مع مشاكلهم، ووجّه نداءً لوالية الشمالية بسرعة التدخُّل لمعالجة الموضوع حمايةً لحياة المرضى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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