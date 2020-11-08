جامعة نيالا تُعلق الدراسة بكلية الطب

قرر مدير جامعة نيالا، تعليق الدراسة في كلية الطب لجميع الدفعات، في وقت يدخل فيه اعتصام الطلاب أمام مقر أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور يومه السادس، على خلفية مطالب تقدموا بها لمعالجة قضاياهم العالقة بكلية الطب.

وأصدر مدير الجامعة المكلف د. عصام الدين أبكر أتيم بحسب صحيفة الصيحة، قراره رقم (134/2020) بتعليق الدراسة الذي استند فيه على أحكام المادة (16ب) من قانون جامعة نيالا لسنة 1955 والمادة (5/أ) من النظام الأساسي لسنة 2013م، واستناداً على لوائح الجامعة وبيان مجلس العمداء بتاريخ 27/10/2020 الخاص بتوضيح مطالبات طلاب كلية الطب في مذكرتهم لمدير الجامعة بتاريخ 8/10/2020 واستصحاباً لمجهودات الجامعة وسعيها لإثناء الطلاب عن موقفهم في عدم التسجيل وإصرارهم على مواصلة الاعتصام خارج أسوار الجامعة وعدم مواصلة الدراسة بانتظام، مما يعد مخالفة لنظم ولوائح الجامعة.

وأشار القرار إلى أنه وبناء على توصية مجلس كلية الطب بتاريخ (5/11/2020 وتوصية مجلس العمداء في اجتماعه الطارئ رقم (13/2020) بتاريخ السبت 7/11/2020، تقرر تعليق الدراسة لجميع الدفعات بكلية الطب اعتباراً من أمس وإلى أجل غير مُسمى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)