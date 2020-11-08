والي كسلا: سنقوم بتجريد المسلحين الإثيوبيين حال دخولهم الولاية

أكد والي ولاية كسلا المكلف فتح الرحمن الأمين عبد القادر، هدوء الأوضاع الأمنية بالحدود الشرقية وعدم وجود تدفقات للاجئين الإثيوبيين، مشدداً على عدم السماح بدخول أي شخص يحمل سلاحاً قبل تجريده منه.

وقال والي كسلا بحسب صحيفة الديمقراطي أمس، “إنه لا توجد تدفقات للاجئين حتى الآن، بالمنطقة الحدودية، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المدنيين وحمايتهم وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، والإيواء في معسكرات اللاجئين حال دخولهم”.

وتوقع الوالي تدفقات ووفود من اللاجئين تصل أراضي الولاية، مضيفاً: “تحسباً لذلك قمنا بإغلاق الحدود وفق خطط الحكومة”، وقال: “لن نسمح بدخول أي شخص يحمل سلاحاً إلا بعد تجرده منه حتى لا تخلق مشكلات في الداخل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)