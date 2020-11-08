حماية المستهلك تتهم أصحاب العمل برفض قانون التجارة

اتهم رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، ياسر ميرغني، أصحاب العمل برفض قانون التجارة والصناعة الجديد، بعد موافقتهم عليه في وقت سابق، فيما تساءل عن التشاور معهم قبل وضع القانون.

وكشف ميرغني في منبر طيبة برس، أمس (السبت) بحسب صحيفة الحداثة، عن مخالفات في مباني برج الغرفة التجارية الذي تم تشييده بديون، قال إنها بلغت ملايين الدولارات، وتحتاج إلى شفافية من أصحاب العمل. وتساءل: أين رسوم دخول المطار والميناء البري دون تقديم خدمات للجمهور؟.

وطالب رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، المسؤولين بغرفة الطباعة باتحاد أصحاب العمل، بعدم طباعة كرتونة دواء أو حلوى إلا بعد التأكد من تاريخ صلاحيتها.

في وقت كشف عن ضبط مصنع بمنطقة صالحة يصنع (حلاوة بقرة) بورق مطبوع بالسودان ومكتوبة عليه صنع في بولندا، وقال كل العالم نهض بالصناعات الصغيرة ولا بد من الاهتمام بها للنهوض بالصناعة في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)