شاهد بالفيديو: شاب من فرقة البربري يواصل تقديمه للرقصات المثيرة و رواد المواقع يعلقون(مافي إخلاص في العمل أكتر من كدة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتبع لكورس يوسف البربري وهو يواصل في تقديمه فاصل من الرقص المثير وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت له من قبل الناشطين بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهات سابقة تم تداولها له .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادهم للشاب حيث وصفو أن مايقوم به لايليق به كرجل ،العديد من التعليقات التي ذكرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء أبرزها ( الولد ده المحلي الفرقة برقصيوا ده وعامل شغل ).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)