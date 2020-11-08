“البرنس” أقوى المرشحين لتدريب “السوكرتا”

تحركات ماكوكية لأقطاب وأبناء نادي حي العرب بورتسودان الموجودين بالعاصمة الخرطوم، لأجل التعاقد مع الكابتن هيثم مصطفى كرار لقيادة الدفة الفنية بنادي حي العرب.

وأشارت مصادر دقيقة إلى أن هناك عدة شخصيات تعمل بانسجام تام مع مجلس الإدارة لإتمام الأمر في أسرع وقت.

وتوقعت المصادر بحسب صحيفة الحداثة، أن تنجح المساعي الحميدة بنقل البرنس شرقاً لتدريب الشوتال في الموسم الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)