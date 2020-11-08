شاهد بالفيديو : البرنس يكشف شخصية حسن تسريحة الحقيقية

بعد الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي للكوميديان حسن تسريحة والذي أثار ضجة على السوشيال ميديا ووجهت له بعض الانتقادات بسبب هيئته وشخصيته التي ظهر بها لأول مرة عبر الشاشة
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد تمت إستضافة حسن تسريحة في البرنامج الشهير عشرة ونسه الذي يقدمه البرنس ويحاول دوماً كشف الحقائق ومحاولة توضيحها للجمهور،حيث قال إن اسمه الحقيقي وراق عمر خريج كلية الموسيقي والدراما وأن ما قام به في الفيديو الذي تداوله له رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس بشخصيته الحقيقية وانما مجرد تمثيل .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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