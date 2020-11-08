جامعة الخرطوم تدعم طباعة الكتاب المدرسي

أعلنت جامعة الخرطوم تبرعها بمليوني جنيه لدعم طباعة الكتاب المدرسي، تم إيداعها في حساب وزارة التربية والتعليم ببنك السودان.
وعبرت الجامعة في تعميم لها أمس (السبت) عن أملها في دعم ما وصفته بالمشروع الوطني بأكثر مما قدمت، لكن الأوضاع التي تمر بها الجامعة والخسائر التي لحقت بها جراء أحداث فض الاعتصام حالت دون ذلك.
ولفتت الجامعة لتكبدها خسائر فادحة في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة، قدرتها بـ(15) مليون دولار.
وكان وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم ، قد كشف الأسبوع الماضي بحسب صحيفة الحداثة، عجز وزارته عن طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، وذلك لعدم توفر الموارد المالية المطلوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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