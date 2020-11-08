شاهد بالفيديو : ندى القلعة تمازح أحد عازفيها (إنت إكبر مني بسنتين)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة ندى القلعة وهي تمزح مع عازفها بقولها (إنت أكبر مني بسنتين) وذلك من خلال لايف مباشر في إحدى (القروبات) بموقع (فيسبوك) وذلك قبل بدء الحفل الذي أحيته حسبما ذكرت .

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد كانت المطربة ندى القلعة في بث لايف مباشر عبر هاتفها و يجلس بجانبها العازف،الذي كانت تمازحه بقولها ( أنت أكبر مني بسنتين).عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي علقوا على الفيديو المتداول بقولهم(ونحن نستفيد شنو من أعماركم).

يذكر أن ندي القلعة ظهرت من فيديو سابق وهي تفقد سيطرتها مع أحد عازفيها أثناء إحيائها لحفل وقد حقق الفيديو انتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ولكن بعد ظهرو هذا الفيديو علق بعض الناشطين بقولهم ( مافعلته ندى القلعة دليل على أن علاقتها مع عازفيها علاقة وطيدة وليست محدودة في المجال فقط ).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)