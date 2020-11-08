تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة ندى القلعة وهي تمزح مع عازفها بقولها (إنت أكبر مني بسنتين) وذلك من خلال لايف مباشر في إحدى (القروبات) بموقع (فيسبوك) وذلك قبل بدء الحفل الذي أحيته حسبما ذكرت .
وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد كانت المطربة ندى القلعة في بث لايف مباشر عبر هاتفها و يجلس بجانبها العازف،الذي كانت تمازحه بقولها ( أنت أكبر مني بسنتين).عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي علقوا على الفيديو المتداول بقولهم(ونحن نستفيد شنو من أعماركم).
يذكر أن ندي القلعة ظهرت من فيديو سابق وهي تفقد سيطرتها مع أحد عازفيها أثناء إحيائها لحفل وقد حقق الفيديو انتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ولكن بعد ظهرو هذا الفيديو علق بعض الناشطين بقولهم ( مافعلته ندى القلعة دليل على أن علاقتها مع عازفيها علاقة وطيدة وليست محدودة في المجال فقط ).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : ندى القلعة تمازح أحد عازفيها (إنت إكبر مني بسنتين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.