عاجل.. تعليق رئيس مجلس السيادة على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

هنأ رئيس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس على فوزهما "التاريخي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأعرب البرهان، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، عن تطلع حكومة السودان إلى الشراكة مع الإدارة المنتخبة في واشنطن لبناء علاقات مستدامة تخدم مصالح البلدين، وتؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

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