عاجل| تسجيل 53 إصابة جديدة كورونا.. اعرف اجكال الحلات بالسودان

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الأحد 8 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تمت مراجعة أعداد الوفيات والمتعافين، منذ ظهور المرض وحتى الآن.
وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 49 في الخرطوم وباقي الحالات في ولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأضافت أنه بعد مراجعة أعداد الوفيات يصبح العدد الإجمالي 1115 وفاة، بزيادة 278 حالة عن آخر إحصاء، وعدد المتعافين 9484 بزيادة 2720 حالة، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و996 حالة.
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