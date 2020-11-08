تفاصيل جديدة بشأن أحداث معسكر العيلفون

كشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث معسكر العيلفون 1998م، التي راح ضحيتها نحو (200) طالب، تفاصيل جديدة بشأن الحادثة، تتعلق بالعثور على صور جثامين الطلاب بالمعامل الجنائية وفقاً لمحضر التحري السابق الذي أجرته آنذاك، كأحد المستندات الرسمية في الأحداث.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً باللجنة لفصل الاتهام في مواجهة المتهمين خارج السودان في البلاغ، وكذلك المتهمين من المدنيين الذين صدرت أوامر قبض في مواجهتهم ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وبحسب صحيفة الصيحة، ألقت اللجنة القبض على بعض المتورطين في الأحداث من عسكريين ومنسقين، وستتخذ في مواجهتهم الإجراءات القانونية، وأكدت المصادر أن اللجنة قطعت شوطاً في إجراءات التحري والتحقيق تمهيداً لتوجيه التهم ومراحل التقاضي، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة للبت فيه بصورة نهائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)