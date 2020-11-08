مجلس الوزراء: حمدوك بصحة جيدة ويُمارس مهامه بصورة طبيعية

أكد البراق النذير الوراق مستشار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن حمدوك يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بصورة طبيعية.

ونفى الوراق في رده لمصادر أمس، ما يثار بشأن إصابة حمدوك بـ(كوفيد 19) وسفره للخارج، وقال إن رئيس الوزراء خضع للفحص الطبي وظهرت النتيجة سالبة ولم يصب بالفيروس، وأضاف بأن حمدوك خضع للحجر الصحي والعزل الوقائي بالمنزل وفقاً للبروتوكول الصحي باعتباره خالط مصابين بمكتبه أظهرت نتائج فحصهم إصابتهم بالفيروس.

وشدد على أن رئيس الوزراء ظل يمارس عمله بشكل عادي طوال فترة العزل، ولفت إلى أن الجائحة ألزمت حتى الأمم المتحدة بعقد اجتماعاتها إسفيرياً، وأكد أن العمل في ظل التكنولوجيا لن يتوقف، وأشار إلى أن دولاب العمل بالدولة ظل خلال فترة الإغلاق يسير بصورة منتظمة وحتى بعد رفع الإجراءات الوقائية كان العمل يتم بنسبة حضور (50%).

وكانت بعض الوسائط بحسب صحيفة الصيحة، قد نشرت أخباراً تحدثت عن إصابة حمدوك بـ(كورونا) وتسفيره خارج البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)