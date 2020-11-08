وزارة المعادن تصف أيلولة جبل عامر للحكومة بالصفقة السياسية

قال وكيل وزارة المعادن محمد يحيى إن أيلولة جبل عامر للحكومة تعتبر صفقة سياسية لم تراعى من خلالها حسابات الإنتاج والقرارات الفنية والنظر للظروف الاجتماعية في المنطقة ومطالب الأهالي والواقع الأمني بينما كشف يحيى عن أن والي شمال كردفان “المدني” رفض عمل الوزراة في منطقة بارا بشأن الاستفادة من الرمال البيضاء وتابع:” قال لنا إنه مستعد لبيعنا الرمال التي لم يكن يعرف مكانها في الأساس أو استخداماتها وفوائدها وطالب بنسبة 60% من الإنتاج وغيرها”.

وأشار لمصادر إلى أن بجبل عامر إمكانيات كبيرة متوفرة على الأرض وبه احتياطي من الذهب يمكن أن ينتج كميات كبيرة تساهم في معالجة مشكلات الاقتصاد في البلاد ونوه يحيى إلى أنهم لايملكون الأرقام الحقيقية لاحتياطي الذهب بالبلاد.

وأوضح بحسب صحيفة اليوم التالي، أن هناك عمليات تتم بين الفينة و الأخرى وبعض الدراسات القديمة في هذا المجال مع وجود أيضاً دراسات جديدة وأنهم في الوزارة يعملون على الاستفادة من دراسات الشركات وتحديدها لحجم الاحتياطي الموجود ونبه يحيى إلى أنهم قاموا بمراجعة كل الشركات العاملة وسيفرضون عليها دفع حصائل الصادر منذ بدء عملها وبالعملة الأجنبية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)