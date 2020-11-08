الفاتح جبرا يكتب: المجلس التشريعي الثوري

جاءت مبادرة المجلس التشريعي الثوري التي تنتظم البلاد الآن كمبادرة من لجان المقاومة وبعض الكيانات الثورية وعدداً من المستقلين بغرض الرقابة التشريعية والقانونية على الأعمال السيادية والتنفيذية عبر الخطوات التالية:

• فتح المبادرة لكل الثوار والكيانات الثورية والمستقلين داخل وخارج قوى الحرية والتغيير عدا الاحزاب السياسية والكيانات العسكرية بالخدمة والكيانات المشاركة في السلطة التنفيذية وكل من له علاقه بالنظام البائد وفلوله والمشاركة المباشرة في تشكيل المجلس التشريعي الثوري.

• اقامه الورش والندوات من أجل صياغة المبادئ العامة وإعداد النظام الاساسي عبر ممثلين من تلك الكيانات من مختصين في هذا المجال.

• إجازة الأوراق بعد صياغتها كمرجعية للمجلس التشريعي الثوري مع الاحتفاظ بحق التعديل الديمقراطي اللاحق وفق الضرورة.

• يتم الاتفاق على عدد الاعضاء بالمجلس التشريعي الثوري وتوزيعهم على الفئات المشتركة بعدالة وشفافية وروح ثورية.

تمضي الخطوات قدماً في تأسيس المجلس التشريعي الثوري وفاءً لدماء الشهداء وجراح المصابين وآلام ذوي المفقودين، وإيمانا بحق المواطن السوداني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ودعما لثورة شعبنا المستمرة منذ إندلاعاتها الأولى وحتى اليوم، وبعد صمود شعبنا الأبي أمام بطش اللجنة الأمنية للنظام المندحر ومليشياته وفلوله التي تعمل على تمزيق هذا الوطن وإذلال مواطنيه.

إن المجلس التشريعي الثوري هو كيانٌ للقوى والأفراد السودانيين على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ ديسمبر العظيمة، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ.

إن تأسيس هذا المجلس يعني دعم الحراك الميداني السلمي ويؤكد إصرار هذا الشعب على تحقيق شعار ثورته (حرية سلام وعدالة) متمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة.

في هذه اللحظات التأريخية التي تقاد فيها البلاد إلى مصير مجهول فعلى هذا المجلس تكريس كل الجهود في التحرك الدولي على كل المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع لمقاومة مشروع (العسكر) للإنفراد بالحكم، كما عليه مواصلة العمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد كما يجب أن تكون الشرعية الثورية هي المرجعية الأولى لكافة السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط (اللجنة الأمنية) وفلول النظام المباد من القتلة والفاسدين.

إننا ندعو كل الوطنيين من أبناء ثورة ديسمبر داخل البلاد وخارجها للالتفاف حول الثورة وأهدافها وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة من عسكر اللجنة الأمنية وفلول النظام المباد كما ندعو كل القوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتنا والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في السودان وإننا ندعو جميع الوطنيين للإنضمام والتعاون مع هذا المجلس من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ من أجل إتفاذ مطالب الثورة وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل.

• حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ ديسمبر، وحقِّ الشعبِ السوداني في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ.

• تقديمُ الدعم الكامل للمقاومة الشعبية وكافة قوى الثورة في الداخلِ لإسقاطِ اللجنة الأمنية للنظام المباد في استعادة الثورة وتحقيق التحرُّر والاستقلال الكامل للإرادةِ الشعبية.

• تحقيقُ أهداف ثورة ديسمبر من خلال مشروع سياسيٍّ انتقاليٍّ متكامل.

• رسم مسارات تفكيك مؤسسات الفساد وأركان الدولة العميقة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسسٍ من الشفافيةِ، وسيادةِ القانون.

• بناءُ دولة المواطنة، والعدل، والحرية، والكرامة الإنسانية.

إن القوى الوطنية والثورية وبعد ما يقارب عامين من انكشاف التآمر (العلني) على الثورة لقادرة على مواجهة الانقلاب العسكري الدموي الذي سرق ثورتنا وقتل واغتصب أبناء شعبنا،

إن إنشاء هذا المجلس يؤكد على حق السودانيين في رفض القهر والظلم وإرهاب دولة العسكر التي تمارس تجاوازاتها تحت غطاء أحزاب الحرية والتغيير التي باعت ثورتنا بثمن بخس، كما يؤكد حقهم في محاكمة القتلة والمجرمين، والقصاص للشهداء والمصابين . . .

مما لا شك فيه إن المجلس التشريعي الثوري يمثل ضوءا في نهاية النفق المظلم أتمنى أن يجد حظه من الدعم اللازم والإلتفاف حوله حتى نعمل على إنقاذ ما تبقى من مكتسبات ثورتنا المجيدة والنصر بإذن الله حليف هذا الشعب الصابر المكلوم.

كسرة :

لابد من الديمقراطية وإن طال السفر !

كسرة ثابتة :

• السيدة رئيس القضاء: حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

صحيفة الجريدة