سفارة السودان بواشنطن تدعو الجالية بالابتعاد عن أماكن التوتر

دعت سفارة السودان بواشنطن، جميع السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توخي أعلى درجات الحذر والابتعاد قدر المستطاع عن أماكن التوتر وتجمعات المحتجين، على خلفية نتائج الانتخابات.
وأشارت السفارة في بيان أمس بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه بدرت بعض مظاهر الاحتكاكات والمواجهات بين مؤيدي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على خلفية نتائج التصويت التي أظهرت تقدم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب.
وكانت قد اندلعت مواجهات بين المئات من مؤيدي الرئيس ترمب ومعارضين له في مدينة نيويورك، وسار موكب يضم مئات السيارات تحمل أعلام الولايات المتحدة وملصقات حملة ترمب الانتخابية ببطء في شوارع منهاتن وبروكلين قبل أن يتعرض للرشق بالحجارة والبيض على يد معارضي ترمب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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