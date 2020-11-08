ابنة الإمام “الصادق” تكشف عن أمنية تمناها والدها في غمرة مَرضه وتحققت

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-12-31 16:08:20Z | | كشفت (زينب الصادق) كريمة الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، عن امنية تمناها والدها في غمرة إصابته بكورونا وقد تحققت. Advertisements وغردت زينب على حسابها مساء السبت قائلة بحسب صحيفة السوداني: “من خرم الإبار ينظر فيوض الرحمة”

صالح المجذوب وإنه في غمرة حمى الكوفيد19 اللعينة، قال الحبيب باسماً: “الكورونا دي لو خلصتنا من ترمب تكون عملت خير وتستحق الشكر”. الخرطوم: “(أخبار الخليج 365)

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