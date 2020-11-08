  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق8 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: تحسباً لموجة ثانية.. وزير الصحة يتفقد مراكز العزل بولاية الخرطوم

مطالباً المواطنين بالصبر.. وزير الطاقة المكلف: تفريغ باخرة جازولين خاص حمولتها (36) ألف طن

“حمدوك” يهنىء الرئيس بايدن ونائبته بالفوز في الانتخابات الأمريكية

مجلس الأدوية والسموم يُدوِّن بلاغات ضد سيدات وفتيات يُروِّجن لمُستحضرات تبييض البشرة

الشيوعي ينسحب من قوى الإجماع وقحت صحيفة الوفاق: الطاقة تكشف عن تفريغ 36 ألف طن جازولين ببورتسودان

الوكالة الامريكية للتنمية تخصص مبلغ 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان

توقف مصنع شركة سودامين الحكومية لمعالجة مخلفات الذهب صحيفة السوداني الدولية: تشييع مهيب للشيخ نورين ورفاقه

مديرة جامعة الخرطوم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا بين طاقم التدريس والطلاب

(300) مليار جنيه دخل شركات الاتصالات واتهامات بمضاربات في العُملة والسلع النقدية

عقب اجتماع توافقي العاملون ببنك الاستثمار المالي ينهون إضرابهم ويباشرون أعمالهم بنشاط

عاجل: الشرطة تلقي القبض على المتهم بالسطو على صيدلية الحسيني بالجميعاب صحيفة القوات المسلحة : Advertisements القوات المسلحة تضبط كميات من الذخائر في طريقها لإحدى دول الجوار

بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

إكتمال تفريغ 36 الف طن جازولين ببورتسودان ودخول كميات مماثلة

سفارة السودان بواشنطن تدعو السودانين بأمريكا لتوخي الحذر صحيفة صوت الأمة: الأمة القومي: الإمام الصادق بخير ويتابع السباق الرئاسي الأمريكي

20 مليون دولار من واشنطن لشراء القمح للسودان

تدشين ائتلاف القوى الشعبية السودانية لمقاومة صحيفة الوطن: القبض على المتهم بنهب الصيدليات تحت تهديد السلاح

قمح بقيمة ٢٠ مليون دولار.. دعم أمريكي للبلاد ينتظر موافقة الكونغرس

حركة الحلو : متمسكون بفصل الدين عن الدولة واتفاقنا مع حمدوك

إكمال تفريغ باخرة جازولين بالميناء

اجتماع رئاسي الجبهة الثورية لتقديم المرشحين للجهاز التنفيذي صحيفة أخبار اليوم: بايدن الرئيس الـ«46» للولايات المتحدة الأمريكية

اعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك عناوين الصحف السودانية يومياً

الحزب الشيوعى يعلن إنسحابه من قوي اعلان الحرية والتغيير

القبض على أخطر متهم بنهب الصيدليات تحت تهديد السلاح بامبدة الجميعاب

وزير الطاقة يعلن اكتمال عملية تفريغ أول باخرة جازولين خاص

السودان ينفي تلقيه طلبا لعبور طائرة إسرائيلية اليوم الأحد لأجوائه

تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

القبض علي المتهم بقتل شهيد الجريف الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق8 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.