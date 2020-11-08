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الأحد 8 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تلقى عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، شرحا وافيا من لجنة أمن ولاية القضارف "شرق السودان"، بشأن الوضع الأمني والترتيبات التي اتخذتها حكومة الولاية على ضوء التخوفات من تدفق اللاجئين الإثيوبيين جراء تطورات الأحداث في إثيوبيا.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان - أن الفكي سليمان أطلع على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بولاية القضارف، وجهود حكومة الولاية في تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، وذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع لجنة أمن الولاية.
وقال والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى، إن زيارة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، تأتي أيضا بغرض الوقوف على أوضاع مواطنين مُهجرين في منطقة "سد ستيت".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القضارف تتخذ ترتيبات في ظل التخوفات من تدفق لاجئين إثيوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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