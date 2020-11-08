عاجل.. أول تعليق من رئيس الوزراء على فوز "بايدن"

هنأ رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، لفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وقال حمدوك في تغريدة على تويتر: "نيابة عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما.. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

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