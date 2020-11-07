شاهد بالصورة : أول ظهور للقيادي الشيوعي “صديق يوسف” عقب مغادرته للعلاج بالخارج

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غرد عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، مساء السبت بصورة تجمعه مع القيادي الشيوعي البارز “صديق يوسف” في أول ظهور للأخير عقب مغادرته فجر أمس الجمعة مستشفياً بالقاهرة.
وكتب مناع ( برفقة الحبيب بابكر فيصل زرنا المهندس صديق يوسف في مقر إقامته في القاهرة للاطمئنان على صحته وهو بخير وصحة تامة).
وأكد ابنه وفق صحيفة السوداني يوم الخميس أن والده “صديق يوسف” سيغادر فجر الجمعة إلى العاصمة المصرية لعمل فحوصات في القلب، نتيجة انخفاض وعدم انتظام في ضربات القلب.
وكان “يوسف” قد أجرى فحوصات طبية في السودان وطمأنه الطبيب المعالج على صحته، ونصح بتركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب في حال شعوره بـ(دوخة).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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