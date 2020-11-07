البرهان يؤدي واجب العزاء في الشيخ نورين و الكناني

أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السبت واجب العزاء في وفاة المغفور لهما بإذن الله الشيخ نورين محمد صديق والشيخ مهند الكناني وترحم رئيس مجلس السيادة على الفقيدين سائلاً الله لهما القبول والمغفرة وفق اعلام مجلس السيادة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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