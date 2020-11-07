عضو بالسيادي يصل القضارف فى زيارة غير معلنة

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان عصر السبت للقضارف وكان في استقباله عند مدخل المدينة دكتور سليمان علي محمد موسى والي القضارف واعضاء لجنة امن الولاية وعدد من قيادات الادارة الاهلية وممثلين من قوى اعلان الحرية والتغيير.
وفور وصوله القضارف عقد عضو مجلس السيادة الانقالي اجتماعا مع لجنة امن الولاية بأمانة حكومة الولاية، كما سيعقد اجتماعا مساء اليوم مع المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير.
الى ذلك سيسجل عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان زيارة صباح الاحد الى المدينة (1) و(2) بالاضافة الى مجمع سدي اعالي نهري عطبرة وستيت.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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