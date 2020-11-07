إسحق أحمد فضل الله يكتب: طبقات مصيبتنا

وحمدوك صادق..

وحمدوك قال انه لو لم يكن على يقين من أنه (يعمل الصاح) لما بقي على مقعده ساعة.

والخطأ المضلل هو الا نصدق نحن الرجل.. فهو صادق..

وكل ما في الأمر هو أن من دمروا الناس في التاريخ كله هم الذين اعتقدوا صادقين أنهم (يعملون الصاح) وأنت تعرف أن الخوارج مخلصون.

والخوارج أنموذج لألف أنموذج عندنا،

وأن نيرون الذي أحرق روما كان على يقين من أنه يعمل الصاح.

ونيرون أنموذج لألف عندهم في الغرب.

وحمدوك هو (حرف) من حروف الأبجدية التي تكتب حكاية السودان الآن..

وسفير بريطانيا الذي يدير السودان اليوم/ والذي هو إسماعيلي/ والإسماعيلية هي طائفة شيعية، وهم الذين يصنعون خراب سوريا اليوم/

السفير هذا وآخرون من قادة (قحت)

يحذرون حمدوك أمس من أن لجاناً قانونية عالمية قادمة لتفتيش السجون..

وأن الأمر ورطة

وحمدوك.. للخروج من الورطة يدعو غندور أمس ويطلب منه أن يساعدهم في اخفاء ما تفعله (قحت) بهم (بالإسلاميين).

وحمدوك هو حرف من الأبجدية التي تكتب حالة السودان اليوم.

وتراجي التي كانت ضد كل ما هو إسلامي (تراجي نلقاها قبل أربع سنوات في جلسة مسائية حول القهوة)

ونستمع إليها.. وهي تردح مع أنها مثقفة.. وما يمنعنا من أن (نقعدها في مواعينها) هو اننا نرى معها ابناً في الطاشرات والابن معاق.

ومشهد الابن يوجعنا جداً ونمتنع عن زيادة أوجاع تراجي ولا نرد..

وتراجي الأسبوع هذا لا تكتفي بظاهرة الندم عند كثيرين على ذهاب المؤتمر الوطني.

تراجي تحدث عن فلان وفلان.. من أهل (قحت) وتحدث عن (شذوذهم)

المرأة قالت الكلمة عديييل .

الأوركسترا.. الآن.. أوركسترا الشذوذ الجنسي تجعلهم يأتون بصومالي/ سوداني يصنع فيلماً يعرض في اوروبا عن حكاية شاذ سوداني..

والفيلم فيه حتى (الدلكة والعركة)..

والفيلم سربوا بعض صور صاحبه على الفيس تمهيداً لاطلاق الفيلم كله..

والفيلم.. يقدم (قحت) والمظاهرات والاعتصام خلفية له ليقول انه قحتاوي.

والشذوذ عالمه هو حرف من حروف الابجدية التي تكتب حكاية السودان اليوم..

والإعلام الذي نقول عنه انه عذرة يأكلها الناس وتخرب عقولهم. وتجعل الناس يعجزون عن النهوض لان البهيمة التي تأكل العذرة تعجز فعلاً عن النهوض.

وحرف آخر من حروف الابجدية التي تكتب حكاية السودان والعالم العربي يقول:

العراقيون يكتب بعضهم ليقول اننا

كنا نهبط فنادق تركيا. وهناك حين يروننا يقولون جاء النفط..

والآن.

فنادق تركيا .. ليس فيها عراقي الا ان يكون من الخدم..

وعن إجهاش كنا وكنا يقول آخر

كنا نقول ان القاهرة تكتب

وبيروت تطبع.

والخرطوم تقرأ.

القاهرة الآن ترقص لسيدها كوهين

وبيروت تسكر.. هلا لاحظ احد ان خمور بيروت تنخفض اسعارها جداً هذه الايام..؟؟

والخرطوم..( تلحس قئ) سكاري بيروت..

ومضحك جداً ان ميناء بورتسودان الذي يعمل الآن برافعة واحدة لعدم الوقود.. يجعل السفن المحملة بالخمور تذهب الى مكان آخر.. لانها لا تستطيع الانتظار اربعين يوماً للتفريغ.

والصورة هذه حرف من الابجدية التي تكتب حكاية السودان

(٢)

والحديث.. حديث المثقفين.. الذي هو شيء يشبه خط الدكاترة..

حديث المثقفين هذا يتركه الناس من السأم.

وحالة الناس الآن يرسمها علم النفس.

وعلم النفس يقول إن المرأة تلك المثقفة والتي كانت في حالة ولادة. تشكو في بداية الوجع باللغة الفرنسية

وحين يشتد الوجع شيئاً.. تتذمر باللغة الايطالية.

وحين يشتد الطلق أكثر.. تصرخ وتشكو باللغة الانجليزية.

ثم .. حين يبلغ الوجع حده الحقيقي.. تصرخ المرأة المثقفة تلك.. باللغة العالمية لكل امرأة..

وااااااااي…

والأجواء هذه يطل منها حرف آخر من حروف الابجدية.. هي دعوة كرتي الذي يدعو الناس للتكافل..

والتلفزيون لما كان يقدم ساحات الفداء عن الجهاد في سبيل الله كان يقدم (أشعريون).

والأشعريون كانوا إذا جاعوا جمعوا كل ما عندهم في ثوب ثم اقتسموه.

ودعوة (أشعريون) الآن هي دعوة من كل الناس لكل الناس.

الدعوة تقول إننا كلنا أشعريون.

أشعريون حتى يفتح الله رأس حمدوك من الداخل.. أو من الخارج..

صحيفة الانتباهة