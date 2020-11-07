صقور الجديان تصل غانا لمواجهة النجوم السوداء

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة الغانية (أكرا)، وذلك بعد معسكر قصير في أديس أبابا خاض خلاله صقور الجديان مباراة تحضيرية مع نظيره الاثيوبي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وغادرت البعثة مباشرة إلى مدينة (كيب كوست) من مطار (كوتوكا الدولي) حيث تقام يواجه المنتخب نظيره الغاني يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري.
يذكر أن المنتخب سبق أن واجه المنتخب الإريتري، وتشاد مباراتين، وتونس وتوغو في أيام الفيفا، قبل ان يختتم إعداده بمواجهة الاثيوبي.
ويترأس بعثة المنتخب الدكتور أمين الجابري وتضم الجهاز الفني بقيادة المستر هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، والكابتن خالد بخيت المدرب العام، و 22 لاعبا، بقيادة أكرم الهادي، ونصرالدين الشغيل كابتن المنتخب .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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