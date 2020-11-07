الإمارات تسمح بإقامة غير المتزوجين معاً

ألغت الإمارات، مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.
وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية، شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معاً، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية السبت إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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