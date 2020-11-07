مدير عام الشرطة يتفقد دائرة الطوارئ و العمليات

جدد الفريق اول شرطة (حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة حرص و اهتمام رئاسة قوات الشرطة ببسط الامن والاستقرار بكل ربوع البلاد والعمل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين عبر تفعيل الخطط الامنية التى تحد من الجريمة

وقال ان قوات الشرطة تعمل بمهنية وقومية تؤدى واجبها وفق الوثيقة الدستورية وظلت تقدم فى سبيل ذلك الشهداء والجرحى والمصابين جاء ذلك لدى زيارته السبت لدائرة الطوارئ و العمليات بشرطة ولاية الخرطوم وفق المكتب الصحفى للشرطة

واشاد الفريق اول عزالدين بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها شرطة ولاية الخرطوم فى بسط الامن للمواطنين فى جميع محلياتها بالانتشار الكبير لمنسوبيها اضافة الى جهود شرطة العمليات فى المحافظة علي الأرواح والممتلكات باحترافية وتطبيقا للمعايير الدولية

واكد احترام الشرطة لكل مؤسسات الدولة ومواطنيها وان قوات الشرطة تعمل لحمايتهم من كل المهددات التى تواجههم مما يتطلب دعم الشرطة والوقوف معها لتوصيل رسالتها باعتبار ان الشرطة تمثل عضم الدولة والحافظة لسيادتها من كافة المهددات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)