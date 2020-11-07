بالصورة: الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية القبض المتهم بنهب صيدلية الحسينى

تمكنت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ( المباحث الفيدرالية شعبة امدرمان) من القبض على المتهم(م ع ش)27 سنة الذى ارتكب جريمة النهب بصيدلية الحسينى بأمبدة بعد ان قام باشهار مسدس فى وجه الصيدلانية التى تعمل داخل الصيدلية واجبارها علي تسليمه إلايرادات المالية وجوالها الشخصي وفر هاربا الى جهة غير معلومة مستغلا دراجه نارية بدون لوحات

واوضح العميد شرطة امين سعيد مدير دائرة التحقيق الجنائي بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وفق (المكتب الصحفى للشرطة) انه فور ورود البلاغ عن الحادث والذي صادف ظهور مقطع فيديو للمتهم بنهب الصيدلية وأشهار مسدس فى وجه الصيدلانية العاملة في ذلك اليوم ونهب المبالغ المالية والهواتف فى وجود كاميرات المراقبة

تم استنفار قوة المباحث وتشكيل عدة فرق ميدانية متخصصة للبحث وجمع المعلومات عن المتهم وتحديد هويته ومسار تحركاته خاصة وان هنالك عدد من بلاغات النهب لصيدليات مختلفة تم تدوينها الامر الذي اوجد اهتمام متعاظم من رئاسة قوات الشرطة وشرطة الولاية وادارة المباحث الجنائية باعتبار ان الجريمة دخيلة على المجتمع السودانى بجانب ان اسلوب ارتكابها يعتبر جديد

حيث تمكنت الفرق الميدانية من تحديد المتهم بدقة شديدة وزمن قياسي باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة و تم القبض على عدد من المشتبه بهم وبالتحرى معهم تم الوصول للمتهم الرئيسى فى بلاغ نهب الصيدلية وبحوزته ادوات الجريمة كاملة

وباخضاعه للتحري أقر بارتكابه سرقة عدد من الصيدليات وارشد الي أماكنها وعرضه علي أصحاب تلك الأماكن تعرف عليه جميع الضحايا الذين نالهم منه النهب تحت تهديد السلاح ووتم تسجيل اعتراف قضائي المتهم بجرائمة ،

وأشار العميد أمين الى مقدرة منسوبى المباحث للقيام بدورهم كاملا فى ضبط كل من يعمل على ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة