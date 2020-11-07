البرهان ينعى الفنان عثمان مصطفى

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الفنان الراحل واستاذ علم الصوت بجامعة السودان الدكتور عثمان مصطفى فى تغريدة له بالصفحة الرسمى للمجلس بالفيس بوك اطلعت عليها ( أخبار الخليج 365) وعدد البرهان فى تغريدته مأثر الفقيد ودوره فى اثراء الفن السودانى بروائع الاغنيات المحتشدة بالقيم النبيلة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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