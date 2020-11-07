صوت نواب البرلمان الإثيوبي السبت على حل الحكومة المحلية في إقليم “تيغراي” الاتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة بعد أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في المنطقة بحسب ما افادت هثيئة الإذاعة الإثيوبية.
وقد استند قرار البرلمان على بند قانوني يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في الأقاليم التي يرى أنها “انتهكت الدستور وتشكل خطرا على النظام الدستوري”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الإثيوبي يحل الحكومة المحلية في إقليم “تيغراي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.