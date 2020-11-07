البرلمان الإثيوبي يحل الحكومة المحلية في إقليم “تيغراي”

صوت نواب البرلمان الإثيوبي السبت على حل الحكومة المحلية في إقليم “تيغراي” الاتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة بعد أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في المنطقة بحسب ما افادت هثيئة الإذاعة الإثيوبية.

وقد استند قرار البرلمان على بند قانوني يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في الأقاليم التي يرى أنها “انتهكت الدستور وتشكل خطرا على النظام الدستوري”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)