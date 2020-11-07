الحريه والتغيير تحتسب الشيخ نورين ورفقائه

نعى وجدي صالح عبده الناطق الرسمي باسم الحريه والتغيير الشيخ نورين ورفاقه من حفظه القرآن الذين لقوا ربهم إثر حادث حركة أليم في طريق الولاية الشمالية مساء أمس الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وفق ( سونا) بمزيد من الحزن والأسى أحتسب عند المولي عز وجل الشيخ نورين محمد صديق ورفاقه الذين انتقلوا الي جوار ربهم إثر حادث مروري مساء أمس الجمعة. سائلاً الله أن يتقبلهم في زمرة الأنبياء والشهداء والصالحين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، ولذويهم الصبر وحسن العزاء
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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