صقور الجديان تغادر الى أكرا

تغادر العاصمة الإثيوبية اديس ابابا السبت بعثة المنتخب الوطني الأول نحو العاصمة الغانية (أكر)، في طريقها إلى مدينة كيب كوست الساحلية لمواجهة النجوم السوداء يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم افريقيا الكاميرون 2022م،

ويترأس البعثة وفق صحيفة السوداني الدكتور أمين عثمان محمدالجابري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني، وكان المنتخب قد حلّ في أديس أبابا صباح الخميس 5 نوفمبر لخوض آخر مبارياته الإعدادية لمواجهتي النجوم السوداء أمام المنتخب الاثيوبي عصر الجمعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)