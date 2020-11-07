زيادة حصة دقيق المخابز بالجزيرة

أعلنت الإدارة العامة للتجارة بولايه الجزيرة عن توزيع 22.800 جوال دقيق مدعوم للمخابز بالولاية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأكدت الأستاذة أسماء محمد أحمد مدير الإدارة العامة للتجارة في تصريح بحسب (سونا)، إلتزام إدارتها في توزيع الدقيق على المحليات بمعيار الكثافة السكانية والشفافية والعدالة.

ولفتت للجهود الجارية لزياده حصة الولاية من الدقيق بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية حيث إرتفعت حصة الولاية إلى 6 ألف جوال زنة 50 كيلو في اليوم فيما تبلغ الحوجة الحقيقية للولاية من الدقيق 15 ألف جوال زنة 50 كيلو في اليوم.

وكشفت مدير التجارة عن دخول مطاحن مدني وA. F. M بمحلية المناقل دائرة الإنتاج مما يسهم في زيادة حصة الولاية من الدقيق وتقليل كلفة الترحيل خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)