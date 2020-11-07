مجلس الوزراء ينعي المُقرئ نورين وإخوته الحفظة

نعى مجلس الوزراء للأمة السودانية الشيخ المُقرئ نورين محمد صديق وإخوته الحفظة الشيخ علي يعقوب، الشيخ عبد الله عوض الكريم، والشيخ مهند الكناني، الذين لقوا ربهم إثر حادث حركة أليم في طريق الولاية الشمالية مساء أمس الجمعة.

وورد فى نشرة إعلام مجلس الوزراء بحسب “سونا”: لقد عطر الشيخ نورين وإخوته أيامنا وليالينا بآيات الذكر الحكيم، وانتقلوا إلى رحمته وهم عائدون من ليال قرآنية جعلها الله شفيعاً لهم يوم القيامة، ورصيداً في ميزان حسناتهم بإذن الله.

نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والعزاء لأسرهم ومعارفهم وتلاميذهم ومحبيهم، وعارفي فضلهم.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)