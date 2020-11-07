ضبط كميات من الذخائر في طريقها لإحدى دول الجوار الأفريقي

ضبطت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف كميات كبيرة من الذخائر والمخدرات محملة على دواب كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار الأفريقي.

وتمكنت الفرقة الرابعة مشاة من نصب كمين ألقت القبض فيه على مجموعة من “عربات الكارو” وهي تحمل أكثر من 95000 (خمسة وتسعين ألف) طلقة (9 ملي) للطبنجات مع كمية من المخدرات في طرد جوال واحد.

وبحسب (سونا) أن معلومات توفرت لدى أفراد الاستخبارات بالشريط الحدودي بقيام عملية تهريب ذخائر إلى إحدى دول الجوار حيث قاموا على إثره بنصب كمين فى إحدى القرى الحدودية بمحلية القريشة وتم توقيف عدد من عربات الكارو التى كانت تحمل الذخيرة معبأة داخل جوالات بلاستيكية، حيث تم ضبط المتهمين وتدوين بلاغ تحت طائلة حيازة الأسلحة والذخائر.

وتعد هذه الضبطية امتداداً لانجازات استخبارات الفرقة الثانية فى إطار خطتها الرامية لمكافحة تجارة تهريب الأسلحة والذخيرة على الشريط الحدودي كما أن هذه الضبطية تأتي في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وعناصر جبهة تحرير التيغراي منذ يومين.

وتمتد المنطقة الحدودية بين ولاية القضارف وإقليمي التيغراي والأمهرا لمسافة 265 كيلومتراً، حيث أعلنت ولايتا القضارف وكسلا يوم أول أمس عن إغلاق الحدود بينهما ودول الجوار الشرق أفريقي إلى أجل غير مسمى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)