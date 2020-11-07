فنانة كبيرة تفشل في الوساطة بين صحفي ومطربة

الفنانة المعروفة بالغناء الهايف يقال أنها بدأت في حالة من الضيق الشديد بسبب الهجوم الذي تشنه عليها الصحافة الفنية..

هذه الفنانة رغم محاولاتها لتحسين صورتها، لكنها فشلت تماماً في إقناع أي إنسان بتجربتها التي وصفت بالفشل والهيافة..

الفنانة ذهبت لصديقتها الفنانة الكبيرة بحسب صحيفة الصيحة، وطلبت منها أن تتوسط بينها وذلك الصحفي الذي اعتاد الهجوم عليها، ولكن الصحفي رفض أي نوع من أنواع الوساطات، وقال بأنها ظاهرة يجب أن تحارب ويوضع لها حد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)