إكتمال ترتيبات لتشغيل مصنع الألبان بكسلا

أكد بانقا هجو ضابط فني منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بولاية كسلا، إكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لاستكمال تشييد مصنعي الألبان بمحلية ريفي خشم القربة.

وامتدح هجو في تصريح اليوم بحسب (سونا)، التنسيق الإيجابي مع قيادة المحلية وممثلي منتجي الألبان ومستر قابيل المستشار الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مكتب كسلا الذي أكد استعداد المنظمة للقيام بكل مايليها لإنجاح المشروع والاستفادة القصوى منه.

وأضاف هجو أن المنظمة هدفت من خلال اشراك المنتجين باختيار ممثلين من المنطقتين من ذوي الخلفية الحرفية لإكتساب مزيد من الخبرات للأعمال الفنية على شاكلة الحدادة والكهرباء بجانب العمل المحاسبي والمكنكة لإستدامة المشروع عبر آليات المتابعة المجتمعية.

قال إنه سيتم ابرام إتفاقية قانونية ملزمة للمنتجين والشركات المنفذة للمشروع وهي شركة دال الهندسية وبرمير فود بجانب شركة دانفوديو لإكمال تشييد المبانى الإضافية لمصنعي الألبان بالقرية ٢٦ ومدينة خشم القربة.

وأضاف بانقا بأن المصنعين سيعملان بطاقة تشغيلية تنتج 15000 لتر من الألبان يومياً ومشتقاتها من اللبن المبستر والزبادى والقشطة منها عشرة ألف لتر فى مصنع القربة وخمسة ألف لتر فى مصنع القرية ٢٦، مشيراً إلى أن كل مصنع يخدم جمعية من منتجى الألبان بعدد 200 مستفيد.

وأشار بانقا إلى أن الشركات المشغلة بعقد اتفاق قانوني مع جمعيات منتجي الألبان علاوة على شراء الألبان بأسعار مجزية وتقدم لهم كل الخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج والتنميه الاقتصاديه تشمل علاج الأبقار وتوفير الأعلاف المركزة وتحسين النسل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)