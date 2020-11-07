عاجل: الشرطة تلقي القبض على المتهم بالسطو على صيدلية الحسيني

القت الشرطة على المتهم الذي تهجم على صيدلانية بصيدلية الحسيني بامبدة الجميعاب. وكان المتهم قد قام بحسب صحيفة السوداني، باشهار مسدس وتهديد الدكتورة الصيدلانية التي تعمل بالصيدلية واخذ ايراد الصيدلية عنوة وما كان منها الا باعطائه جميع النقود الموجودة بالصيدلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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