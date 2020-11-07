اجتماع طارئ لمجلس المريخ اليوم

يعقد مجلس المريخ ظهر اليوم اجتماعاً طارئاً بالمكتب التنفيذي للنادي لبحث الملفات المستعجلة والمعلقة وعلى رأسها ملف الطاقم الفني بعد التصريحات النارية للمدير الفني التونسي جمال خشارم والمعد البدني الألماني توماس موير في حوارهما مع الصيحة أمس الأول والذي كشفا من خلاله عن حقائق صادمة وأكدا عدم العودة للعمل في النادي مجدداً في ظل وجود سوداكال، الأمر الذي يصنع صورة ضبابية بشأن الإدارة الفنية رغم أن عقد خشارم وموير يستمر حتى نهاية العام ٢٠٢١م.

كما ينتظر أن يبحث المجلس بحسب صحيفة الصيحة، أمر إعداد الفريق للموسم المقبل في ظل اقتراب موعد الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الذي تبقت عليه أقل من ثلاثة أسابيع في وقت لم يحدد فيه المريخ موعداً لانطلاقة تحضيراته حتى اللحظة.

وكان انفراد رئيس النادي آدم سوداكال وعضو المجلس عمر محمد عبد الله بأمر التسجيلات وتعاملهما مع الطاقم الفني وإهمال أمر الملعب وتجاهل أمر الإعداد ومسألة مستحقات البرازيلي ماركوس الذي حصل في وقت سابق على حكم من الفيفا في وقت شارفت فيه المهلة على النهاية، وضع المريخ في ورطة كبيرة ومعقدة بصورة فجرت براكين الغضب وسط أنصار النادي وجعلت الجماهير تفتح نيراناً عنيفة على سوداكال وتطالبه بالرحيل فوراً عن النادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)