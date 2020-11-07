فرقة عمر إحساس الموسيقية تقاضي وزير الثقافة

شرع عازفون بفرقة دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، في مقاضاة وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وزيرها الأستاذ فيصل محمد صالح ووكيل أول الوزارة الأستاذ الرشيد سعيد، وذلك بسبب عدم دفع الوزارة استحقاقات العازفين نظير عزفهم مع فرقة الفنان عمر إحساس والفنان أبوبكر سيد أحمد في احتفالات السلام بمدينة جوبا.

الجدير بالذكر أن الفرقة الموسيقية لم تتقاض حقوقها منذ 3 أشهر وظلت الوزارة تماطل في دفعها مما حدا بهم الذهاب للقضاء بحثاً عن حقوقهم، وقال الأستاذ الفاتح محمد أحمد كرمي رئيس الفرقة المفوض عن العازفين، إن وزير الثقافة سعى سعياً حثيثاً لوأد المنظومة الثقافية، وها هو يسعى أيضاً لوأد الحقوق. وأضاف كرمي (كان من المفترض أن يحمي الوزير حقوقنا وليس العكس، وهو يماطل لفترة ثلاثة أشهر، ونحن في انتظار هذه الحقوق التي نحتاجها في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقال الفاتح كرمي بحسب صحيفة الصيحة، إن الأستاذ عمر إحساس حفيت قدماه وهو يذهب للوزير بشكل شبه يومي، ولكنه لم يجد استجابة من قبل الوزارة، وهي تتمادى في هضم حقوقنا، وفي هذه الحالة وجدنا أنفسنا مجبرين للذهاب للقضاء، والأمر حالياً مع المستشار القانوني للفرقة ونرفض أي نوع من أنواع التسوية، ونطالب بحقوقنا كاملة كما عاملت بقية الفرق الموسيقية التي سافرت واستلمت كافة حقوقها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)