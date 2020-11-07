“المقدرة المالية” معيار لإختيار رئيس المريخ

مضت الأوضاع في المريخ قُدماً للأمام بفعل مجهودات لجنة الاتحاد العام التي اُسندت رئاستها لبروف جلال بعد سفر اللواء عامر لمصر مستشفياً.

حسين أبو قبة مقرر اللجنة قال إن لجنته تسلمت نحو 6 قوائم تضم عديد الأسماء المشتركة مما يسهل عملية الاختيار، مشيراً إلى أن الاتحاد لا قوائم له وأن الاختيار متروك لأهل المريخ، مؤكداً أن مجموعة سوداكال غير مُستبعدة وجزء من الحل.

وفي رده على سؤال لمصادر بحسب صحيفة الصيحة، قال أبو قبة (معيار اختيار رئيس المريخ الجديد يتوقف على المقدرة المالية، ذلك أن المريخ محاصر بالتزامات مالية كُبرى فضلاً عن الاستحقاق الأفريقي بعد أقل من أسبوعين، فمن يملك المال ويتعهد بالصرف كما تعهد سوباط سينال المقعد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)