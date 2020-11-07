شاهد بالصورة : الناشط صلاح سنداله يفاجئ الجمهور (بتقبيله) عوض شكسبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت بين الكوميديان شكسبير و الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي صلاح سندالة وهما في قمة السعادة التي ظهرت من خلال الصورة المتداولة .

وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد تفاجأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بظهور الشخصيتين سوياً على الرغم من الكلمات المحرجة التي كان يتناولها صلاح سندالة وتسببت في حرج كبير للكوميدان شكسبير ،مما جعلهما يتبادلان (الردم) على صفحات مواقع التواصل، ولكن بعد الصورة التي ٱنتشرت لهما تساءل عدد من الناشطين قائلين (يبدوا أن هنالك أمر وراء ذلك الصلح الذي تم فجأة).

العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قال(ياسلام اتصالحتوا خلاص عقبال مايتصلح حال السودان والناس تقبل بعض ) .

الخرطوم :(أخبار الخليج 365)