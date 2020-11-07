والدة القتيل أمير: قتلوا ابني وطعنوا ابنتي وتركوني أبكي

والدة القتيل أمير صديق الذي قتل داخل منزله على إثر تسلل لصوص إلى منزلهم بمنطقة الجريف وطعن شقيقته في صدرها في الساعات الأولى من الصباح تحدثت عبر تسجيل صوتي قالت فيه إنهم اغتربوا بالمملكة العربية السعودية لمدة اثنان وثلاثون عاماً وعادوا إلى السودان قبل عامين ينشدون الاستقرار بأرض الوطن إلا أن اللصوص قتلوا كل الأماني بتسللهم إلى منزلهم عبر نافذة الشباك حوالي الثالثة صباحاً وعند استيقاظ ابني قاموا بطعنه بالسكين وإصابة شقيقته في صدرها لنصحوا جميعاً على هذه الفاجعة وظللنا نبحث عن مستشفى تستقبلهم إلا أننا لم نجد بعد ساعات من الطواف على عدد من المستشفيات.
وناشدت والدة القتيل امير بحسب صحيفة الدار الجهات المختصة بالاسراع بالقبض على حارقي كبدها في أسرع وقت حتى ترتاح ويرتاح ابنها في قبره بعد أن قتل اللصوص فرحة الإقامة بالسودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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